Зеленый картофель и как предотвратить его появление

В зрелом картофеле соланина немного – 0,005%, но при длительном хранении он накапливается. Решающим фактором — температура и солнечный свет.

Теперь, когда вы знаете, почему картофель зеленеет, вам может быть интересно, безопасно ли его есть.

Синтез хлорофилла и соланина:

Вот плохая новость – зеленый картофель ядовит. Когда картофель подвергается воздействию света, кожура становится зеленой, что указывает на присутствие пигмента хлорофилла. Растение пытается собрать свет и, следовательно, в тканях клубней появляется хлорофилл.

Хлорофилл безвкусен и не опасен, хлорофилл, присутствующий в зеленой части картофеля, не является проблемой. Проблема заключается в том, что "зелень" указывает на наличие другого химического вещества, под названием соланин.

Соланин - это токсин, образующийся естественным путем в картофеле и родственных растениях. Он помогает отгонять животных и насекомых и содержится во всех частях растения, включая корни, побеги, цветы, плоды и листья.

Действие соланина:

При приеме внутрь соланин очень горький и неприятный на вкус. Это может вызвать такую реакцию со стороны желудка, как диарея и рвота. В некоторых случаях также сообщалось о смерти и тяжелых заболеваниях.

К счастью, вам не следует слишком беспокоиться, так как требуется очень много соланина, чтобы вы почувствовали недомогание. Вам придется съесть больше, чем одну картофелину, чтобы почувствовать эффект. Так что, если вы случайно съедите маленький кусочек зеленого картофеля, не осознавая этого, у вас, скорее всего, вообще не будет никаких проблем. Одно исследование показало, что человеку весом около 50 кг пришлось бы съесть полкило полностью зеленого картофеля, чтобы заболеть.

Вы, вероятно, не съедите достаточно зеленого картофеля, чтобы пострадать от каких-либо проблем. Однако важно отметить, что ростки, которые появляются на растениях картофеля, также содержат высокий уровень соланина. Цель появления проростков состоит в том, чтобы защитить рост и обеспечить новый запас соланина для развивающегося растения. Поэтому, даже если ваш картофель не зеленый, рекомендуется удалить все ростки, которые вы найдете для употребления или приготовления.

Вот еще один интересный факт – картофель может содержать повышенное содержание соланина, даже если он не зеленый. Если клубни повреждены, больны, хранятся при слишком высоких температурах или даже испытывают весенние заморозки во время роста, они могут содержать много соланина и иметь горький вкус.

Сажайте картошку на достаточную глубину:

Одна из наиболее распространенных причин, по которой картофель зеленеет, заключается в том, что он не был посажен на должной глубине. В идеале, вы должны сажать свои клубни на глубину около 10-15 см. Это поможет защитить картофель от потенциально вредных солнечных лучей.

Окучивайте свой картофель:

Когда вы будете сажать картофель в следующем году, убедитесь, что у вас есть время, чтобы правильно окучить грядку. Обеспечение достаточного количества почвы вокруг каждого растения поможет защитить клубни от солнечного света.

Этот процесс называется окучиванием, потому что вы создадите небольшую кочку вокруг своего растения, чтобы покрыть развивающиеся клубни. Вы обнаружите, что высота естественным образом уменьшается в течение сезона из-за дождя, поэтому вам нужно либо делать высокие кочки, либо продолжать их окучивать. В противном случае картофель будет расти слишком близко к поверхности почвы.