Рассада баклажанов желтеет и вянет: опытный дачник рассказал, как этого избежать

Основные причины пожелтения листьев и увядания – это стресс после пересадки, обильный или недостаточный полив, переохлаждение, плохая освещенность.

Чтобы растения не болели, рассаду выращивают без пикировки.

Для этого семена высевают сразу в отдельные емкости. По мере роста их просто переваливают в большие горшки, а в последствии на постоянное место.

Полив

Рассаду баклажанов нельзя ни переувлажнять, ни высушивать.

Это растение переносит одинаково плохо. Поэтому поливать ее нужно регулярно, но в умеренных объемах.

Вода для полива должна быть комнатной температуры и отстоянной.

Если на рассаде желтеют верхние листочки, то значит грунт перелит.

Солнечный свет

Не стоит оставлять сеянцы на палящем солнце. От избытка солнечного света листья бледнеют. В солнечную погоду рассаду нужно притенять.

Вредители

Иногда на рассаде поселяется тля или клещ. От этого листья растений также желтеют и вянут. В этом случае растения нужно незамедлительно опрыскать раствором Фитоверма (развести по инструкции).

Недостаток питания

При недостатке азота в грунте на рассаде начинают желтеть листья. Желтые края листвы свидетельствуют о недостатке калия. В этом случае растения нужно подкормить азофоской по инструкции на упаковке.