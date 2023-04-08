Рассада баклажанов желтеет и вянет: опытный дачник рассказал, как этого избежать

Основные причины пожелтения листьев и увядания – это стресс после пересадки, обильный или недостаточный полив, переохлаждение, плохая освещенность.
Чтобы растения не болели, рассаду выращивают без пикировки.
Для этого семена высевают сразу в отдельные емкости. По мере роста их просто переваливают в большие горшки, а в последствии на постоянное место.
Полив
Рассаду баклажанов нельзя ни переувлажнять, ни высушивать.
Это растение переносит одинаково плохо. Поэтому поливать ее нужно регулярно, но в умеренных объемах.
Вода для полива должна быть комнатной температуры и отстоянной.
Если на рассаде желтеют верхние листочки, то значит грунт перелит.
Солнечный свет
Не стоит оставлять сеянцы на палящем солнце. От избытка солнечного света листья бледнеют. В солнечную погоду рассаду нужно притенять.
Вредители
Иногда на рассаде поселяется тля или клещ. От этого листья растений также желтеют и вянут. В этом случае растения нужно незамедлительно опрыскать раствором Фитоверма (развести по инструкции).
Недостаток питания
При недостатке азота в грунте на рассаде начинают желтеть листья. Желтые края листвы свидетельствуют о недостатке калия. В этом случае растения нужно подкормить азофоской по инструкции на упаковке.