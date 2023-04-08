Простые методы улучшения почвы в саду

Вы можете быть удивлены, узнав, что лишь в конце 1800-х гг. почвоведы начали осознавать, что почвы - это естественные тела с размерами, формой и историей. Подобно тому, как водоем состоит из воды, рыб, растений и других организмов, почва представляет собой интегрированную систему, содержащую камни, корни, остатки животных и другие фракции.

Добавьте компост:

Компост - это разложившееся органическое вещество, и это лучшее, что вы используете для поднятия здоровья садовой почвы. Внесение компоста питает почву, улучшает структуру, позволяет сохранять питательные вещества, способствует хорошему дренажу, а также поглощает воду глубоко в почве, сохраняет ее рыхлой, чтобы воздух мог достигать корней растений, помогает поддерживать нейтральный рН и защищает растения от многих распространенных садовых болезней.

Компост также питает дождевых червей и другую микробную жизнь в почве. Черви будут прокладывать туннели в почве, чтобы улучшить аэрацию и дренаж, оставляя после себя свои отливки для повышения плодородия почвы.

Проведите тест почвы:

Добавление компоста - это не единовременная мера. Это часть непрерывного процесса обновления питательных веществ в почве. Каждые несколько лет проводите испытание почвы, чтобы определить, какие дополнительные питательные вещества необходимы для стимулирования роста и производства растений.

Наборы для тестирования почвы продаются онлайн и везде, где продаются садовые принадлежности, и их очень легко сделать самостоятельно. Образцы почвы также могут быть взяты в ваших местных садовых центрах для более глубокого анализа.

Мульчируйте поверхность почвы:

Мульча необходима для здоровой почвы в саду и сильных растений. Она стимулирует естественные условия выращивания, сохраняет влажность почвы, сохраняет прохладу почвы и предотвращает рост сорняков. Мульча будет медленно разлагаться и добавлять органические вещества в почву для повышения плодородия.

Уход за почвой в теплице:

Раз в 2–3 года в теплице необходимо снимать старый почвенный слой на штык лопаты (можно распределить его по грядкам и цветникам или уложить под плодовые деревья). Ранней весной необходимо обеззаразить грунт, пролив его против бактерий «Фитолавином», против вирусов «Фармайодом». Через 3 недели после обработки внесите в почву препарат с живыми культурами.