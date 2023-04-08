Опытные огородники рассказали о первой обработке и подкормке сада

Весна — лучшее время, чтобы нанести сокрушительный удар по окопавшимся (во всех смыслах этого слова) в саду вредителям и болезням, уничтожив их в зародыше. Одной обработкой, конечно же, проблему не решить.

Побелка растений:

Обычно деревья белят в осенний период. Это защищает растения от появления морозобоин и различных повреждений коры в весенний период. Часто за зиму побелка успевает смыться со стволов дождями. Именно поэтому в ранневесенний весенний период не будет лишним обновить краску на деревьях. Но именно в ранневесенний, побелка в мае для этой цели абсолютно бесполезна

Подкормка сада:

Как только земля оттает и корни растений начнут активно усваивать питание, садоводам необходимо подумать о подкормках. Ранней весной не следует торопиться с внесением минеральных удобрений. Корневая система в замершей земле не функционирует как обычно. В этот период подкормки могут лишь навредить растениям.

Удобрения начинают вносить с началом вегетации. Лучше всего для первой подкормки использовать азотные удобрения. Этот элемент питания участвует в активном росте и развитии растений.

«Уборка растительных остатков»:

Уборку растительных остатков (в большинстве своем это опавшие листья) проводят осенью. Поскольку именно листва, оставленная на зиму, служит основным домом для насекомых-вредителей, их личинок, яиц, оплодотворённых самок насекомых-вредителей, которые впадают в диапаузу, и могут выдерживать морозы до -25…-30°С. Оставленный растительный мусор также отличное убежище для многочисленных грызунов, которые любят полакомится корой молодых саженцев плодовых деревьев.