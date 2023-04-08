Удобрения, которые лучше вносить сразу по растаявшей земле

Народная мудрость гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Эта пословица как нельзя кстати характеризует принципы весеннего удобрения почвы. Заготовленные с осени органические удобрения сейчас очень пригодятся, ведь их можно начинать раскидывать по грядкам сразу, как только растает снег, и к весенней пахоте все уже будет готово.

Пока земля ещё подмёрзшая, вносим удобрения, содержащие азот.Нам подойдёт сульфат аммония, карбамид или аммиачная селитра. Дозы берём такие: на квадратный метр рассыпаем 35-40 граммов сульфата аммония, 20-25 граммов карбамида / мочевины и 25-30 граммов аммиачной селитры.При отсутствии мерного стаканчика отмеряем «на глаз». Возьмём столовую ложку, она содержит 12-14 граммов гранул.

Значит набираем:

аммиачной селитры – 2 ст. ложки на 1 кв. метр;

сульфата аммония – 3 ст. ложки на 1 кв. метр;

мочевины – 1, 5 ст. ложки на 1 кв. метр.

Отмеряем удобрения без горки. Дозировку нельзя увеличивать, иначе большое количество азота в почве грозит возникновением грибковых заболеваний и ослаблением иммунитета растений.Чуть позже, в последних числах апреля мы внесём калийно-фосфорные удобрения, их мы уже будем заделывать в почву. Фосфор влияет на завязь плодов, помогает деревьям перезимовать в сильные морозы. Польза калия заключается в устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям.

Дозировки на 1 кв. метр:

простой суперфосфат – 30-50 граммов;

двойной суперфосфат –15-30 граммов;

фосфоритная мука– 70 граммов.

Также будем добавлять перегной под деревья. Это удобрение очень любят плодовые культуры, вносим в следующих дозировках:

под молодую яблоню – 3 ведра, под возрастную – 5-6 вёдер;

под молодую грушу– 2 ведра перегноя, смешанного с землёй;

под молодую сливу 1 ведро, под возрастную – 2-3 ведра.

Перегной разбрасываем вокруг ствола, радиусом 50 сантиметров.

Органические удобрения – лучше меньше:

При удобрении почвы весной органикой существуют некоторые ограничения. Если внести избыточное количество натуральных удобрений, то можно погубить молодую рассаду, только что высаженную в грунт.

При избытке органических удобрений животного происхождения (перегноя, навоза, гумина) молодые растения поражаются грибком. Нездоровыми признаками можно считать обильное появление на растениях желтых и бурых листьев, потемнение стебля, появление светлого налета на нижней части куста и почве вокруг.

Грибок поражает растения напрямую из земли, его споры напрямую проникают в корневую систему, постепенно поражая все растение целиком. Особенно подвержена такому заражению рассада помидор, перцев и баклажанов, высаженная в открытый грунт.