Правила весенней обрезки и прививки

Конец апреля — начало мая — лучшее время для обновления старого сада. Дело это хлопотное, но вспомните пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Так что пора приниматься за работу.

Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6-8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.

Обычно мы покупаем в питомниках красивые, ветвистые деревца. Но это лишь маркетинговый ход, а владельцу нужно правильно обрезать саженцы в первый год жизни. Первым делом готовим острый инструмент – секатор и садовый нож. Обрезку делаем в хорошую погоду при температуре не ниже -3 градуса.

Сначала проводим санитарную обрезку, удаляем слабые, сухие, больные веточки. Потом приступаем к формированию правильной кроны, например, в виде чаши. Обрезаем центральный проводник на высоту 1,5 метра, затем убираем на ветках до 1/3 прироста, на внешнюю почку, чтобы не загущать крону.

Ветку целиком обрезать не стоит, сначала отсекаем половину и уже потом обрезаем на кольцо, но не затрагивая наплыва. Срез обязательно зачищаем от заусенцев, ранку замазываем садовым варом, тогда она быстрее затянется.Также вырезаем ветки с острым углом и ветки-конкуренты.

Обойдём дерево, посмотрим на него со всех сторон, выберем наиболее сильную ветку, а вторую ослабляем, обрезая на 1/3 длины, на внешнюю почку. Получаем идеальную крону в 2 яруса. Высоту дерева мы можем формировать сами, ослабляя в один год одну сторону, а в следующий год другую.

После обрезки деревца обязательно обрабатываем от болезней, если выбираем для обработки биологические препараты, то опрыскиваем в безветренную погоду, при плюсовой температуре. Переходя к другому дереву инструмент обязательно дезинфицируем.

Прививку и перепрививку проводят весной, а черенки заготавливают сейчас. Их можно нарезать и в течение всего периода покоя дерева, который наступает с окончанием листопада. Но поскольку очень часто у плодовых культур подмерзают однолетние побеги, лучше всего нарезать черенки до наступления сильных холодов. Но (внимание!) не раньше, чем пройдут первые, пока еще легкие (минус 5—10 градусов) морозы. Такая температура закалит древесину однолетних побегов, что на порядок улучшит их хранение.



В первую очередь приступают к заготовке черенков менее зимостойких косточковых культур — персика, абрикоса, черешни. Вишня, слива и семечковые (яблоня, груша, рябина) более выносливые.



Если зима была мягкой, без сильных морозов, можно нарезать черенки и в марте, до набухания почек. А вот уже после начала сокодвижения делать это нельзя.

Весной заготавливают в основном черенки яблони и груши. Однолетние же побеги косточковых культур почти ежегодно подмерзают. Поэтому их лучше нарезать в начале зимы.

Для прививки необходимо использовать только однолетние побеги (прирост текущего года). Черенки заготавливаем со здоровых, уже начавших плодоносить деревьев — с освещенных частей кроны. Побеги, выросшие из спящих почек на стволе или около основания скелетных ветвей либо из затененных мест кроны, лучше не брать: высокой урожайности в будущем от них ожидать не стоит.



Прежде всего, однолетний черенок должен быть достаточно толстым (не тоньше карандаша) и длинным — не менее 30—40 см. Слишком тонкие побеги успевают полностью высохнуть до того, как наступит срастание камбиальных слоев привоя и подвоя, и в него начнут поступать вода и питательные вещества. Если на дереве, с которого собираетесь заготавливать черенки, слабый прирост, предварительно (за год) весной проведите на нем или хотя бы на одной скелетной ветви сильную омолаживающую обрезку.