Главные ошибки при выращивании рассады перца

Слишком длительная выдержка семян в марганцовке:

Это вещество эффективно удаляет с поверхности семян почти все патогенные микроорганизмы. Но излишне крепкий раствор и продолжительная выдержка часто приводит к тому, что семенной материал «сгорает».

Низкая температура прорастания и неоптимальная влажность почвосмеси в стаканчиках:

Дружность всходов перцев обеспечивает температурный режим в +25...30 градусов и поддержание субстрата умеренно влажным. Следует помнить, что ростки могут погибнуть, даже если почва в стаканчике пересохла всего раз.Сквозняки – враг перцев, как в рассадный период, так и в момент основного роста культуры и созревания плодов. Я бы даже сказала, что он любят небольшую тесноту. При высаживании на основное место ориентируйтесь, что когда достигнет своего полного роста, листьями может соприкасаться с соседними кустами.

Сквозняки – враг перцев, как в рассадный период, так и в момент основного роста культуры и созревания плодов. Я бы даже сказала, что он любят небольшую тесноту. При высаживании на основное место ориентируйтесь, что когда достигнет своего полного роста, листьями может соприкасаться с соседними кустами.

Водный баланс:

Перец тяжело переносит как чрезмерные поливы, так и нехватку воды. Рассада испытывает стресс и начинает болеть, если не устранить проблему, то и вовсе может погибнуть. Чтобы не пропустить этот момент, проверяйте землю рукой и не поливайте рассаду каждый день, в этом она точно не нуждается.