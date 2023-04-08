Правила выращивания роз Флорибунда

Розы флорибунда нередко используют для групповых посадок на переднем плане, в бордюрах либо как живую изгородь. По обилию и длительности цветения розы флорибунда не имеют себе равных. Флорибунда проста в уходе и более морозоустойчива, чем чайно-гибридные. Для начинающих цветоводов можно порекомендовать розы флорибунда в качестве освоения разведения роз.

В отличие от других сортов роз, флорибунда:

устойчива к морозам; имеет иммунитет против болезней;

имеет широкую гамму оттенков (встречаются двуцветные и много цветные сорта);

цветки на побегах расположены не по одиночке, а в соцветиях разных размеров, напоминающих кисти; отличается волнообразным цветением;

имеет ровные и прямые шипы;

не наблюдается налета на листовой пластине;

цветки не нужно обрезать, они опадают самостоятельно; практически не пахнет (у некоторых сортов имеется слабый аромат).

В зависимости от времени года:

В зависимости от времени года отличается потребность в подкормке, обильности полива и обрезке куста. Осенью проводится санитарная обрезка. Перед началом зимнего периода розу обрезают до размеров укрытия, окучивают и подкармливают органическими удобрениями для более комфортной зимовки; полив прекращается. Весной, после снятия укрытия, загустевшие кусты прореживают, удаляют старые побеги и куст начинают активно подкармливать и поливать. Летом начинается активный рост растения, которое выпускает молодые побеги, нуждающиеся в небольшой обрезке, обильной влажности и подкормке различными удобрениями.

От цветения растения:

На период с конца весны до начала цветения в августе приходится самый активный уход за растением. Это обусловлено тем, что флорибунда дает сразу очень много цветов, на выпускание которых тратятся значительные ресурсы куста.