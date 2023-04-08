Сорта томатов, дающие обильный урожай

Открывают наш обзор три среднеранних и урожайных сорта «ЛЕДЕНЕЦ РОЗОВЫЙ», «ЛЕДЕНЕЦ КРАСНЫЙ» и «ЛЕДЕНЕЦ КОРИЧНЕВЫЙ». Это будут высокорослые, мощные растения, с длительным плодоношением. У культуры созревают красивые, удлинённые помидоры с ярким цветом и продольными полосками.

В одной кисти формируется до 10 томатов, которые набирают массу до 40 гр. Подходят для выращивания в теплицах и под плёночными укрытиями. Помидорки вырастают не только красивые, но и очень сладкие, подходят для употребления в свежем виде, салатах и консервации.

Следующий красавец «ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» - среднепоздний, светолюбивый, индетерминантный томат. Мощное растение с развитой корневой системой наращивает на одной кисти до 5 сладких, золотисто-оранжевых плодов с фруктовым ароматом. Растение имеет длительный период плодоношения, что позволяет, наслаждается урожаем довольно долго. Хозяйки используют томаты не только в салатах, но и различных заготовках.

«ФУНТИК» - это среднепоздний высокорослый томат с неограниченным ростом. От всходов до плодоношения проходит примерно 125 дней. Слегка ребристые плоды набирают массу до 220 гр, сочный и ароматный томат незаменим для салатов в свежем виде. Уникальность гибрида в устойчивости к фузариозу и возбудителям табачной мозаики, а также кладоспориозу. С одного куста огородники собирают около 5 кг урожая. Растение формируют в один стебель и своевременно прищипывают пасынки.

Шикарный сорт «ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ» - это высокорослое растение подходит для теплиц и плёночных укрытий. На одной кисти формируется до 12 плодов шоколадного окраса, массой до 40 грамм. Помидоры прекрасно смотрятся в консервированном виде, но благодаря высокому содержанию антоцианов и ликопина рекомендуется употреблять их в свежем виде. Отмечу, что у всех семян «Гавриш» всхожесть сохраняется в течение 10 лет.

Завершает наш обзор «БАБУШКИНА РАДОСТЬ», этот сорт один из любимых у хозяек, ведь он крупноплодный, вес помидоров достигает 700 грамм. Индетерминантное растение подходит как для теплиц, так и для открытого грунта в более южных регионах. При выращивании нуждается в формировании и подвязке. В одной кисти завязывается до трёх сладких, ароматных плодов.

Польза томатов состоит в следующем:

стимулируют работу пищеварительного тракта

способствуют повышению защитных сил организма

снимают проявления отечности

способствуют снижению массы тела

снижают проявления воспалительного процесса

помогают улучшить состояние при варикозной болезни

являются профилактическим средством при риске появления тромбов

улучшают состояние при депрессии