Опытный садовод рассказал, как увеличить число цветоносов на клубнике

Окучивание - процедура, которая может сильно повлиять на плодоношение. Попробуйте сделать все по правилам и сами увидите результат.

Когда

Первый раз окучиваем перед зимой. Кустики, которые прошли плодоношение дважды, окучить надо в обязательном порядке.

Рожки у них (однолетние приросты на полтора сантиметра, из них выдут цветоносы) часто торчат из земли. В результате весной выпадений кустов будет больше.

Если окучить свежим грунтом, проблем не будет, растения нормально перезимуют.

Потом окучиваем весной, при этом свежие отростки расположены рядом с землей, что дает хорошее развитие корней. Каждый рожок даст дополнительные корешки.

В итоге растение окрепнет, поздоровеет, урожай будет хорошим.

Что не так

Если вы весной при окучивании повредили молодые корни, растению будет плохо, нормального урожая не дождетесь. Корешки клубники сидят у поверхности, примерно до 10 см в глубину.

Вот почему важно, чтобы земля рядом с кустом всегда была рыхлая и чистая. Когда окучиваете весной, не трогайте грунт с клубникой, подложите туда слой нового.

Корешки сбережете и процедуру полезную проведете, что улучшит состояние куста.

Полезные советы

Если хотите размножить клубнику усами, берите их от тех растений, которые дали много рожков, значит эти растения отличаются хорошей урожайностью.

Перед тем как окучивать, подкормите. На 10 л воды столовая ложка мочевины. Под каждый кустик по 500 мл.

Подойдет и органическое удобрение.

Первую подкормку делаем при прогретой почве, иначе толку от нее не будет.