Ивану Урганту нашли замену в аналоге телешоу «Вечерний Ургант» на ТНТ

Глава телеканала ТНТ Тина Канделаки рассказала о запуске нового вечернего шоу на ТНТ, которое будет аналогом «Вечернего Урганта», сообщает Рrozvezd.info.

Журналистка объявила, что будет участвовать в съемках новой передачи. Ведущим этого проекта будет комик Павел Воля.

Такое доверие артисту оказано в результате таланта импровизации и высокого зрительского рейтинга.

Известное шоу «Вечерний Ургант» в эфир не выходит больше года. По всей вероятности, оно уже не выйдет никогда. Потому руководство ТНТ решило занять высвободившуся нишу в жанре late night show.

Как стало известно, изданию, у Павла Воли будет соведущий. Но кто именно, держится в тайне. Инсайдеры в качестве наиболее вероятных кандидатов называют Гарика Харламова, Андрея Бебуришвили и Илью Соболева.