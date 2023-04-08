Заядлая дачница назвала недорогой и надежный рецепт подкормки для перцев этой весной

Рассказываем, как получить дешевое удобрение для перцев, которое можно применить уже в этом сезоне.

Коровий навоз или куриный помет отлично подойдет, делаем хорошо разбавленный водный раствор и применяем. Осторожно с дозой, лучше дайте меньше.

Минеральная подкормка для хорошего плодоношения перцев: аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий.

Полезный совет: не давайте одну и ту же подкормку по нескольку раз. Чередуйте разные составы, минеральные удобрения с органическими.

Минимум подкормить перцы за сезон надо дважды. Сначала делаем это через 10 дней после высаживания растений на постоянное место. Потом повторяем через 14 дней.

Хороший способ улучшить здоровье растения и повысить его урожайность - дать ему древесной золы.

Ее вы можете вносить отдельно от основных подкормок, в качестве дополнительного питания.