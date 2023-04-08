В результате стрельбы на пляже в Южной Каролине пострадали 6 человек

Начальник полиции острова Палмс Кевин Корнетт сообщил, что пятеро из шести раненых - подростки, хотя один посетитель пляжа постарше также был ранен. По словам Корнетта, полиция уже была на пляже, реагируя на две драки, когда примерно в 17:20 в пятницу днем началась стрельба.



"На пляже собралась большая толпа людей, которые, очевидно, были частью группы из старшего скипа", - сказал Корнетт на вечерней пресс-конференции. "Произошло несколько стычек, и во время одной из них прозвучало несколько выстрелов".



Корнетт сказал, что его отдел задержал нескольких подозреваемых, хотя на данный момент они не знают, задержан ли стрелок. Правоохранительные органы также обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия на пляже, который был закрыт после инцидента.



"У нас есть найденное оружие, но мы не можем утверждать, что именно оно участвовало в инциденте", - сказал Корнетт.