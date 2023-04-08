Суд Техаса запретил FDA препарат для аборта

Окружной судья США Мэтью Качсмарик постановил приостановить действие разрешения FDA на применение мифепристона. Решение приостановлено на семь дней, чтобы федеральное правительство могло подать апелляцию.



Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции категорически не согласно с решением и подаст апелляцию.



"Сегодняшнее решение отменяет экспертное заключение FDA, вынесенное более двух десятилетий назад, о том, что мифепристон безопасен и эффективен. Министерство будет продолжать защищать решение FDA", - говорится в заявлении Гарланда.



Качсмарик, назначенец Трампа, провел слушания по этому вопросу 15 марта в Амарилло, штат Техас, где консервативные истцы по делу утверждали, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами неправомерно одобрило мифепристон.