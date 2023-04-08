Двое мужчин застрелены возле пляжа на мексиканском курорте Акапулько

Прокуроры штата Герреро на побережье Тихого океана сообщили, что двое мужчин посещали парикмахерскую в районе Пуэрто-Маркес.



Свидетельница сказала, что жертвы прибыли в Акапулько накануне на пасхальные каникулы. Она сказала, что жертвы были на двух вездеходах, когда нападавшие подъехали на мотоцикле и открыли по ним огонь. Тела жертв были найдены на борту вездеходов.



О состоянии женщины, которая была доставлена в больницу до прибытия полиции, не сообщается.



Акапулько страдает от насилия наркокартелей с 2006 года, но в первые месяцы 2023 года насилие усилилось.