Прокуроры штата Герреро на побережье Тихого океана сообщили, что двое мужчин посещали парикмахерскую в районе Пуэрто-Маркес.
Свидетельница сказала, что жертвы прибыли в Акапулько накануне на пасхальные каникулы. Она сказала, что жертвы были на двух вездеходах, когда нападавшие подъехали на мотоцикле и открыли по ним огонь. Тела жертв были найдены на борту вездеходов.
О состоянии женщины, которая была доставлена в больницу до прибытия полиции, не сообщается.
Акапулько страдает от насилия наркокартелей с 2006 года, но в первые месяцы 2023 года насилие усилилось.
Двое мужчин застрелены возле пляжа на мексиканском курорте Акапулько
Двое мужчин, по всей видимости, мексиканских туристов, были убиты в пятницу, а женщина ранена в результате стрельбы недалеко от пляжа в некогда роскошном мексиканском курорте Акапулько.
Прокуроры штата Герреро на побережье Тихого океана сообщили, что двое мужчин посещали парикмахерскую в районе Пуэрто-Маркес.
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