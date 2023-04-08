Почти 2 000 добровольцев помогают искать пропавшую мать из Миннесоты

Маделин Кингсбери, 26 лет, из Вайноны, пропала без вести 31 марта, сообщила полиция. Мать двоих детей не пришла на работу в тот день и не забрала своих детей из детского сада во второй половине дня, что "крайне не характерно для нее", сказали в полиции.



В пятницу более 1860 добровольцев проводили поиски в Вайноне и примерно в 24 милях к югу в Рашфорде, сообщили в полицейском управлении Вайноны.



"Это сложная местность, и мы благодарны сотням добровольцев, которые тратят свое личное время на помощь в поисках", - сказал начальник полиции Вайноны Том Уильямс на пресс-брифинге.По словам властей, в настоящее время в деле нет подозреваемых или заинтересованных лиц.



Уильямс сказал, что они получили сотни версий и что расследование остается "невероятно активным". "Мы неустанно работаем, чтобы найти Мэдди и установить обстоятельства ее исчезновения", - сказал Уильямс.



По словам Уильямса, Кингсбери и отец ее детей отвезли детей в детский сад вскоре после 8 часов утра 31 марта, а затем вернулись в ее дом в Вайноне. Отец детей сказал полиции, что уехал из дома в фургоне Кингсбери около 10 часов утра, но когда он вернулся позже в тот же день, Кингсбери там не было, сказал Уильямс на пресс-конференции в начале этой недели.