Адвокат из Лас-Вегаса получил разрешение на освобождение по делу о схеме «Понци» на 460 миллионов долларов

Окружной судья США Кэм Ференбах сказал, что его убедила "сильная поддержка семьи" Мэтью Бизли дать адвокату по личным травмам шанс вести "продуктивную жизнь", пока он ожидает суда по обвинению в отмывании денег и мошенничестве.
По словам Ференбаха, находясь под стражей, Бисли обязан сохранить работу и ему запрещено вступать в контакт с предполагаемыми жертвами по делу или иметь оружие.
Помощник прокурора США Дэниел Шисс сообщил судье, что федеральное правительство подаст апелляцию на это решение и попросит суд оставить Бисли под стражей до окончания рассмотрения апелляции.
На прошлой неделе Бисли были предъявлены обвинения в связи с предполагаемой схемой, но он находится под стражей с марта 2022 года, когда он был застрелен и ранен агентами ФБР, прибывшими в его дом стоимостью 1,1 миллиона долларов в Лас-Вегасе, чтобы допросить его.
Прокуроры заявили, что в тот день Бисли открыл дверь с пистолетом, нацеленным на его собственную голову. Началось четырехчасовое противостояние, которое закончилось после того, как в дом вошли сотрудники спецназа.
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