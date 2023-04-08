На этой неделе городской совет Эверетта единогласно проголосовал за то, чтобы уполномочить мэра Кэсси Франклин подписать мировое соглашение с Джованной Эдж и сотрудниками компании, сообщает The Daily Herald.
Истцы требовали более 3 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба и оплаты услуг адвоката.
Согласно соглашению, город сохранит большинство своих правил лицензирования кофейных киосков и других предприятий быстрого обслуживания на испытательный срок, но больше не будет требовать, чтобы бариста носили как минимум майки и шорты.
Вместо этого город приведет правила дресс-кода в соответствие с существующим стандартом непристойного поведения, согласно которому публичное обнажение слишком больших частей тела считается преступлением. Еще одно положение обязывает владельцев бизнеса размещать материалы для сотрудников с информацией о том, как обратиться за помощью, если они стали жертвами торговли людьми или другой эксплуатации.
"Я рада, что мы за бариста и против людей, которые пытаются заставить их делать то, чего они не хотят", - сказала член городского совета Лиз Вогели после голосования.
Городские власти Вашингтона заплатят 500 тысяч долларов за дресс-код бариста в бикини
Судебная тяжба по поводу дресс-кода для бариста в бикини в кофейных киосках заканчивается после того, как город к северу от Сиэтла согласился выплатить 500 000 долларов владельцу и сотрудникам, которые подали в суд по этому поводу шесть лет назад.
На этой неделе городской совет Эверетта единогласно проголосовал за то, чтобы уполномочить мэра Кэсси Франклин подписать мировое соглашение с Джованной Эдж и сотрудниками компании, сообщает The Daily Herald.
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