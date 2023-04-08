Последний вопрос является ключевым, возникшим во время попыток ускоренного рассмотрения дел при администрации Трампа.
Начиная с небольшого числа мигрантов, сотрудники по вопросам предоставления убежища начнут проводить так называемые отборочные собеседования с лицами, находящимися на таможенных и пограничных пунктах США, сообщили ABC News чиновники. Эти собеседования являются одним из первых шагов, необходимых для подачи прошения о предоставлении убежища.
В настоящее время скрининговые интервью проводятся только после того, как мигранты выходят из-под стражи. Однако администрация Байдена ожидает потенциального наплыва просителей убежища в связи с окончанием действия правил времен пандемии, которые давали пограничникам право быстро возвращать мигрантов обратно в Мексику или их родные страны.
Поскольку эти полномочия заканчиваются вместе с официальным чрезвычайным статусом национальной пандемии в следующем месяце, администрация работает над увеличением темпов рассмотрения дел мигрантов, включая принятое в прошлом году решение, позволяющее сотрудникам службы убежища принимать решения по делам от имени иммиграционных судей.
Администрация Джо Байдена ускорит рассмотрение дел о предоставлении убежища для мигрантов
Администрация Байдена на следующей неделе начнет проводить собеседования по вопросам предоставления убежища на границе и расширит доступ к юридическим услугам для мигрантов, ищущих убежище в США.
Последний вопрос является ключевым, возникшим во время попыток ускоренного рассмотрения дел при администрации Трампа.
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