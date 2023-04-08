Джеймс Линк, 43 года, из Рочестера, штат Миннесота, признал свою вину в январе.
Лазерные удары по самолетам и вертолетам стали рекордными в США в 2021 году. Пилоты сообщили о 9723 инцидентах, что на 41% больше, чем годом ранее, согласно данным Федерального авиационного управления. ФАА сообщило, что в 2021 году было наложено штрафов на сумму 120 000 долларов. Нарушителям, таким как Линк, может грозить до пяти лет лишения свободы.
По данным прокуратуры США в Мэдисоне, пилоты рейса авиакомпании Delta из Роли-Дюрхема (Северная Каролина) в Миннеаполис 29 октября 2021 года сообщили, что их кабину трижды освещал ярко-синий лазер, когда они находились на высоте 9 000 футов (2 700 метров) к западу от Ривер-Фолс (штат Висконсин). В это время авиадиспетчеры только что дали указание сменить взлетно-посадочную полосу, что потребовало от них проложить новый курс к аэропорту Миннеаполиса.
"Лазерные удары вызвали серьезное отвлечение внимания в кабине пилотов, поскольку они не могли смотреть на свои iPad, чтобы проинструктировать о новом подходе", - говорится в заявлении прокуратуры.
Житель Миннесоты получил 2 года тюрьмы за лазерный удар по самолету
В пятницу федеральный судья в штате Висконсин приговорил жителя Миннесоты к двум годам тюремного заключения за то, что в 2021 году он направил лазер на самолет авиакомпании Delta Air Lines.
Джеймс Линк, 43 года, из Рочестера, штат Миннесота, признал свою вину в январе.
-
-
-
-
-
-
17:42
Иван Ободов
Политика школы в отношении трансгендеров превзошла религиозные права учителей, по решению суда США
Средняя школа Индианы не нарушила закон, предположительно вынудив учителя музыки уволиться после того, как он по религиозным мотивам отказался использовать предпочтительные имена трансгендерных учеников, постановил в пятницу апелляционный суд США.
-
17:39
Иван Ободов
Малайзия заявила, что будет защищать свои права в Южно-Китайском море
Малайзия заявила, что она твердо намерена защищать свои суверенные права и интересы в Южно-Китайском море после того, как Китай выразил обеспокоенность по поводу малазийских энергетических проектов в той части моря, на которую также претендует Китай.