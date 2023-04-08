Житель Миннесоты получил 2 года тюрьмы за лазерный удар по самолету

Джеймс Линк, 43 года, из Рочестера, штат Миннесота, признал свою вину в январе.



Лазерные удары по самолетам и вертолетам стали рекордными в США в 2021 году. Пилоты сообщили о 9723 инцидентах, что на 41% больше, чем годом ранее, согласно данным Федерального авиационного управления. ФАА сообщило, что в 2021 году было наложено штрафов на сумму 120 000 долларов. Нарушителям, таким как Линк, может грозить до пяти лет лишения свободы.



По данным прокуратуры США в Мэдисоне, пилоты рейса авиакомпании Delta из Роли-Дюрхема (Северная Каролина) в Миннеаполис 29 октября 2021 года сообщили, что их кабину трижды освещал ярко-синий лазер, когда они находились на высоте 9 000 футов (2 700 метров) к западу от Ривер-Фолс (штат Висконсин). В это время авиадиспетчеры только что дали указание сменить взлетно-посадочную полосу, что потребовало от них проложить новый курс к аэропорту Миннеаполиса.



"Лазерные удары вызвали серьезное отвлечение внимания в кабине пилотов, поскольку они не могли смотреть на свои iPad, чтобы проинструктировать о новом подходе", - говорится в заявлении прокуратуры.