Группа и семья Каттермола заявили в пятницу, что "с большой печалью мы сообщаем о неожиданной кончине нашего любимого сына и брата Пола Каттермола".
По их словам, Каттермоул был найден в своем доме в Дорсете, юго-западная Англия, в четверг и объявлен мертвым позже во второй половине дня.
"Хотя причина смерти в настоящее время неизвестна, полиция Дорсета подтвердила, что никаких подозрительных обстоятельств не было", - сказали они.
В своем заявлении в социальных сетях участники S Club 7 сказали, что они "действительно опустошены кончиной нашего брата Пола. Нет слов, чтобы описать глубокую печаль и утрату, которую мы все чувствуем".
"Нам очень повезло, что он был в нашей жизни, и мы благодарны за те удивительные воспоминания, которые у нас остались", - заявили участники группы.
Созданная в 1998 году Саймоном Фуллером, музыкальным магнатом, стоявшим за Spice Girls, группа S Club 7, как и The Monkees, начала свою деятельность благодаря телевизионному шоу о поп-группе, в котором участники играли вымышленные версии самих себя.
Пол Каттермоул из британской поп-группы S Club 7 умер в возрасте 46 лет
Пол Каттермоул, участник британской поп-группы S Club 7 начала 2000-х годов, умер всего через несколько недель после того, как группа объявила о воссоединительном туре. Ему было 46 лет.
Группа и семья Каттермола заявили в пятницу, что "с большой печалью мы сообщаем о неожиданной кончине нашего любимого сына и брата Пола Каттермола".
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