Пол Каттермоул из британской поп-группы S Club 7 умер в возрасте 46 лет

Группа и семья Каттермола заявили в пятницу, что "с большой печалью мы сообщаем о неожиданной кончине нашего любимого сына и брата Пола Каттермола".



По их словам, Каттермоул был найден в своем доме в Дорсете, юго-западная Англия, в четверг и объявлен мертвым позже во второй половине дня.



"Хотя причина смерти в настоящее время неизвестна, полиция Дорсета подтвердила, что никаких подозрительных обстоятельств не было", - сказали они.



В своем заявлении в социальных сетях участники S Club 7 сказали, что они "действительно опустошены кончиной нашего брата Пола. Нет слов, чтобы описать глубокую печаль и утрату, которую мы все чувствуем".



"Нам очень повезло, что он был в нашей жизни, и мы благодарны за те удивительные воспоминания, которые у нас остались", - заявили участники группы.



Созданная в 1998 году Саймоном Фуллером, музыкальным магнатом, стоявшим за Spice Girls, группа S Club 7, как и The Monkees, начала свою деятельность благодаря телевизионному шоу о поп-группе, в котором участники играли вымышленные версии самих себя.