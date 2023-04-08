Китай начал 3-дневные патрульные учения по поддержанию боеготовности вокруг Тайваня

Китайские государственные СМИ опубликовали видео, в котором упоминаются некоторые средства, используемые в учениях, включая ракеты армии НОАК - вероятно, новую самоходную реактивную установку PHL-16, эскортный эсминец ВМС, ракетный катер, истребители ВВС серии J, бомбардировщики, самолеты радиоэлектронной борьбы и воздушные танкеры.



Китай утверждает, что все это было "быстро собрано и переброшено в назначенные зоны учений в рамках подготовки к боевому развертыванию". Цель учений - проверить, при поддержке объединенных боевых сил, возможности армии по завоеванию превосходства/контроля в воздухе и на море, а также мощь информационной войны.

Силы миссии будут одновременно организовывать боевое патрулирование, окружая Тайвань и приближаясь к острову, чтобы навязать/усилить военное устрашение по всему острову".



Учения, получившие название "Объединенный острый меч", включают в себя воздушные и морские операции. Командование Восточного театра военных действий Китая заявило, что эти учения предназначены для серьезного предупреждения "сговора между тайваньскими сепаратистскими силами и внешними силами, и это необходимые действия, которые нужно предпринять для защиты национального суверенитета и территориальной целостности".