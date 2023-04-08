Масштабные меры, объявленные в четверг вечером Советом штата по алкоголю и каннабису, возобновили обеспокоенность по поводу пестицидов в марихуане и заставили десятки людей, по крайней мере временно, остаться без работы как раз в тот момент, когда они готовились к весенним посадкам.
"Мы очень беспокоимся о рабочих местах и бизнесе, но мы посчитали необходимым донести информацию до наших лицензиатов и принять меры для обеспечения общественной безопасности", - сказал представитель совета Брайан Смит.
В течение последних нескольких месяцев чиновники собирали образцы с предприятий по выращиванию и переработке вдоль почти 5-мильного (8-километрового) участка реки Оканоган к северу от Брюстера - района бывших фруктовых садов, где плодоводы использовали вызывающий рак пестицид ДДТ до того, как США запретили его в 1972 году.
Теперь выращивающие марихуану в этом районе имеют дело с наследием загрязнения почвы в садах. Результаты анализов семи лицензиатов показали высокий уровень DDE, химического вещества, которое остается после распада ДДТ, сказал совет. Регулирующие органы решили наложить "административный арест" на 16 лицензий производителей и две лицензии на переработку в этом районе, вынудив их прекратить свою деятельность до дальнейшего уведомления.
Вашингтон закрывает предприятия по выращиванию марихуаны
Регулирующие органы по контролю за каннабисом приостановили работу нескольких открытых ферм по выращиванию марихуаны и перерабатывающих предприятий на участке бывших фруктовых садов в северо-центральной части штата Вашингтона.
Масштабные меры, объявленные в четверг вечером Советом штата по алкоголю и каннабису, возобновили обеспокоенность по поводу пестицидов в марихуане и заставили десятки людей, по крайней мере временно, остаться без работы как раз в тот момент, когда они готовились к весенним посадкам.
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