Вашингтон закрывает предприятия по выращиванию марихуаны

Масштабные меры, объявленные в четверг вечером Советом штата по алкоголю и каннабису, возобновили обеспокоенность по поводу пестицидов в марихуане и заставили десятки людей, по крайней мере временно, остаться без работы как раз в тот момент, когда они готовились к весенним посадкам.



"Мы очень беспокоимся о рабочих местах и бизнесе, но мы посчитали необходимым донести информацию до наших лицензиатов и принять меры для обеспечения общественной безопасности", - сказал представитель совета Брайан Смит.



В течение последних нескольких месяцев чиновники собирали образцы с предприятий по выращиванию и переработке вдоль почти 5-мильного (8-километрового) участка реки Оканоган к северу от Брюстера - района бывших фруктовых садов, где плодоводы использовали вызывающий рак пестицид ДДТ до того, как США запретили его в 1972 году.



Теперь выращивающие марихуану в этом районе имеют дело с наследием загрязнения почвы в садах. Результаты анализов семи лицензиатов показали высокий уровень DDE, химического вещества, которое остается после распада ДДТ, сказал совет. Регулирующие органы решили наложить "административный арест" на 16 лицензий производителей и две лицензии на переработку в этом районе, вынудив их прекратить свою деятельность до дальнейшего уведомления.