Малайзия заявила, что будет защищать свои права в Южно-Китайском море

Во вторник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Китай обеспокоен деятельностью государственной энергетической компании Petronas в той части Южно-Китайского моря, которая, по мнению Малайзии, является ее территорией.



Анвар сказал, что он открыт для переговоров с Китаем, вызвав критику со стороны оппозиции, которая заявила, что Анвар рискует суверенитетом Малайзии.



В субботнем заявлении министерства иностранных дел говорится, что комментарий Анвара означает, что Малайзия хотела бы, чтобы все вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, были решены мирным путем и без ущерба для позиции Малайзии.



"Правительство Малайзии безоговорочно и твердо привержено защите суверенитета, суверенных прав и интересов Малайзии в ее морских районах в Южно-Китайском море", - заявили в министерстве.



Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, через которое ежегодно проходит около 3 триллионов долларов судоходной торговли. Малайзия, Бруней, Филиппины, Тайвань и Вьетнам имеют некоторые пересекающиеся претензии.