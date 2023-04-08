Во вторник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Китай обеспокоен деятельностью государственной энергетической компании Petronas в той части Южно-Китайского моря, которая, по мнению Малайзии, является ее территорией.
Анвар сказал, что он открыт для переговоров с Китаем, вызвав критику со стороны оппозиции, которая заявила, что Анвар рискует суверенитетом Малайзии.
В субботнем заявлении министерства иностранных дел говорится, что комментарий Анвара означает, что Малайзия хотела бы, чтобы все вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, были решены мирным путем и без ущерба для позиции Малайзии.
"Правительство Малайзии безоговорочно и твердо привержено защите суверенитета, суверенных прав и интересов Малайзии в ее морских районах в Южно-Китайском море", - заявили в министерстве.
Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, через которое ежегодно проходит около 3 триллионов долларов судоходной торговли. Малайзия, Бруней, Филиппины, Тайвань и Вьетнам имеют некоторые пересекающиеся претензии.
Малайзия заявила, что будет защищать свои права в Южно-Китайском море
Малайзия заявила, что она твердо намерена защищать свои суверенные права и интересы в Южно-Китайском море после того, как Китай выразил обеспокоенность по поводу малазийских энергетических проектов в той части моря, на которую также претендует Китай.
Во вторник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Китай обеспокоен деятельностью государственной энергетической компании Petronas в той части Южно-Китайского моря, которая, по мнению Малайзии, является ее территорией.
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17:42
Иван Ободов
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