Политика школы в отношении трансгендеров превзошла религиозные права учителей, по решению суда США

Средняя школа штата Индиана не нарушила закон, якобы заставив учителя музыки уволиться после того, как он по религиозным соображениям отказался использовать предпочитаемые имена учеников-трансгендеров, постановил в пятницу апелляционный суд США.



Права учителя Джона Клюге на реализацию своих религиозных убеждений были перевешены потенциальным нарушением учебного процесса в средней школе Браунсбурга в пригороде Индианаполиса, заявил 7-й окружной апелляционный суд США, расположенный в Чикаго.



Клюге заявил, что его христианские религиозные убеждения не позволяют ему соблюдать школьную политику, требующую от преподавателей использовать предпочтительные имена и местоимения учеников.



Согласно судебным документам, школа сначала разрешила Клюге называть студентов по фамилии, но после получения жалоб от студентов и преподавателей отказалась от этого. По его словам, он подал в отставку в 2018 году после того, как ему сказали, что он будет уволен.