7 марта Пленель подал заявление в полицию, обвинив Майвина в агрессии. Variety подтвердила факт подачи заявления в прокуратуру Парижа после сообщений местных новостей. В жалобе Пленель утверждает, что Майвенн напала на него в конце февраля во время обеда в ресторане в престижном седьмом округе Парижа.
Мейвенн, которая сидела одна за соседним столиком, якобы подошла к его столику и схватила его за волосы, после чего плюнула ему в лицо, не сказав ни слова, а затем выбежала из заведения, оставив Пленеля "травмированным этим инцидентом", согласно новостному агентству AFP, которое цитирует жалобу в полицию.
Variety обратился за комментариями к адвокату Мейвенн. Хотя заявление в полицию было подано месяц назад, оно просочилось в пятницу, всего через день после того, как Каннский кинофестиваль объявил, что фильм Мейвенн был выбран для открытия 76-го фестиваля.
Французский режиссер и коллега Джонни Деппа Мейвенн подала в суд за нападение на журналиста
Французский актер-режиссер Майвенн, чей последний фильм "Жанна дю Барри" с Джонни Деппом в главной роли открывает Каннский кинофестиваль, подал в суд на Эдви Пленеля, главного редактора журнала Mediapart, за то, что тот якобы напал на него в ресторане.
7 марта Пленель подал заявление в полицию, обвинив Майвина в агрессии. Variety подтвердила факт подачи заявления в прокуратуру Парижа после сообщений местных новостей. В жалобе Пленель утверждает, что Майвенн напала на него в конце февраля во время обеда в ресторане в престижном седьмом округе Парижа.