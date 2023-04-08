Французский режиссер и коллега Джонни Деппа Мейвенн подала в суд за нападение на журналиста

7 марта Пленель подал заявление в полицию, обвинив Майвина в агрессии. Variety подтвердила факт подачи заявления в прокуратуру Парижа после сообщений местных новостей. В жалобе Пленель утверждает, что Майвенн напала на него в конце февраля во время обеда в ресторане в престижном седьмом округе Парижа.



Мейвенн, которая сидела одна за соседним столиком, якобы подошла к его столику и схватила его за волосы, после чего плюнула ему в лицо, не сказав ни слова, а затем выбежала из заведения, оставив Пленеля "травмированным этим инцидентом", согласно новостному агентству AFP, которое цитирует жалобу в полицию.



Variety обратился за комментариями к адвокату Мейвенн. Хотя заявление в полицию было подано месяц назад, оно просочилось в пятницу, всего через день после того, как Каннский кинофестиваль объявил, что фильм Мейвенн был выбран для открытия 76-го фестиваля.