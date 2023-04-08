Мишель Уильямс рассказала, почему соперничество за «Оскар» не является чем-то особенным в Голливуде

Но для другого класса художников успех чаще всего напоминает публичную демонстрацию вашей последней работы в кругу семьи и друзей, закусывающих общей сырной тарелкой.



Именно такой вариант жизни художника показан в фильме "Покажись", последней совместной работе режиссера Келли Рейхардт и актрисы Мишель Уильямс, номинированной на премию "Оскар". Звезда фильма "Фабельманс" играет Лиззи, скульптора с тихоокеанского северо-запада, которая пытается найти баланс между скучной работой и своей истинной страстью, готовясь к премьере своих скульптур в местной галерее.

Не помогает и то, что ее арендодатель и коллега-художник Джо (Хонг Чау) пользуется успехом, которого она хотела бы добиться.



"Я хотела показать процесс ежедневной работы и вписывания искусства в жизнь, когда ты занимаешься другими делами", - сказала Рейхардт в совместном с Уильямсом интервью Yahoo Entertainment. "Этот фильм о том, что значит делать работу, если у тебя нет расширяющейся аудитории, но ты все равно вынужден вставать и делать это каждый день.

Это самое трудное для любого художника - успех, когда ты чувствуешь, что хорошо поработал".