Однако эта цифра не согласуется с данными о мартовском морском экспорте и поставках на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, что усиливает неопределенность относительно того, сколько нефти на самом деле качает Россия.



Кремль обязался сократить добычу только сырой нефти на 500 000 баррелей в день в период с марта по декабрь в ответ на торговые ограничения Запада и ограничение цен, введенное Группой семи промышленно развитых стран. По данным Министерства энергетики, сокращение составило 40%.



Восемь членов Организации стран-экспортеров нефти, включая фактического лидера Саудовскую Аравию, согласились присоединиться к добровольным сокращениям с мая, доведя общее сокращение до более чем 1,6 млн баррелей в день в попытке стабилизировать мировой рынок.



Это неожиданное решение вызвало ралли нефти и создало предпосылки для возвращения цен на сырую нефть к отметке 100 долларов за баррель.



По словам заместителя премьер-министра Александра Новака, Россия сократит добычу только сырой нефти, используя февральские объемы производства в качестве базового уровня. По расчетам Bloomberg, основанным на отраслевых данных, объем добычи в том месяце составил 10,1 млн. баррелей в день.