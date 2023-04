Вот электромобили, которые получат налоговые льготы в 2023 году

Из шести автомобилей Ford (F) - Get Free Report, только пикап F-150 Lightning и Lincoln Aviator Grand Touring по-прежнему будут иметь право на кредит в размере 7500 долларов США, сообщает Reuters.



"В прошлом году клиенты сделали Ford маркой электромобилей № 2 в США, и по мере того, как мы расширяем производство, чтобы создавать больше электромобилей для большего числа клиентов, мы считаем, что новые льготы помогут еще большему числу американцев присоединиться к революции электромобилей", - сказал в своем заявлении Марин Гьяджа, директор по работе с клиентами Model e.



Для других моделей, которые в настоящее время получают кредиты - Ford Mustang Mach-E, Ford E-Transit, Ford Escape Plug-In Hybrid и Lincoln Corsair Grand Touring - кредиты снизятся до 3 750 долларов.



Компания Stellantis заявила, что из трех ее трех моделей подключаемых гибридных электромобилей, подключаемый гибрид Chrysler Pacifica будет иметь право на налоговые льготы в размере 7500 долларов США после 18 апреля, в то время как Jeep Grand Cherokee 4xe и Jeep Wrangler 4xe будут иметь право на льготы всего в размере 3750 долларов США.



General Motors заявил, что ожидает, что некоторые электромобили (EV) будут иметь право на налоговый кредит в размере $7 500 после вступления в силу нового руководства, включая Cadillac Lyriq и готовящиеся к выпуску Chevrolet Equinox EV SUV и Blazer EV SUV.