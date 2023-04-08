Итальянский турист погиб в результате обстрела автомобиля в Израиле

Израильская полиция сообщила, что автомобиль выехал на велосипедную дорожку набережной Тель-Авива, сбил пешеходов и опрокинулся на газон.



Когда полицейские прибыли на место происшествия, "они заметили, что водитель пытается достать предмет, похожий на винтовку, который был при нем", после чего убили его, сообщила израильская полиция. Израильские и итальянские власти назвали имя убитого мужчины - Алессандро Парини. Итальянские СМИ сообщили, что он был 35-летним адвокатом.



В твите, опубликованном в пятницу, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила "глубокие соболезнования в связи с гибелью одного из наших соотечественников, Алессандро Парини, в результате теракта, произошедшего вечером в Тель-Авиве", и осудила "трусливое нападение, в результате которого он был убит".



По данным медицинского центра "Ихилов" на утро субботы по местному времени, трое из семи человек, пострадавших в результате теракта, все еще находятся в больнице. Все погибшие и пострадавшие в результате нападения были туристами.