Один человек погиб и 30 получили ранения в результате аварии поезда вблизи Гааги

20:29 2023-04-08

По меньшей мере, один человек погиб и 30 получили ранения, многие из них - серьезные, когда пассажирский поезд, перевозивший около 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах рано утром во вторник после столкновения со строительным оборудованием на пути.

В предрассветной темноте на месте аварии в деревне Воорсхотен, расположенной недалеко от Гааги, были замечены спасатели, которые увозили раненых. Авария произошла около 3:25 утра, сообщили в службе спасения.

Представитель пожарной службы сообщил голландскому радио, что 19 человек были доставлены в больницу. Другим была оказана помощь на месте, сообщили в службе спасения.

Передний вагон ночного поезда, следовавшего из Лейдена в Гаагу, сошел с рельсов и упал в поле, сообщило информационное агентство ANP. Второй вагон лег на бок, а в заднем вагоне начался пожар, но позже он был потушен, сообщило агентство. Поступали противоречивые сообщения о причинах аварии.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом. Представитель Нидерландских железных дорог (NS) Эрик Кроезе сказал, что в аварию попал грузовой поезд, но не смог сообщить подробности.