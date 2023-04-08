Основанная в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом "Стикканом" Андерсоном, базирующаяся в Швеции Polar Music Prize вручается с 1992 года и считается одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии. Среди победителей прошлых лет - Пол Маккартни (1992), Элтон Джон (1995), Стиви Уандер (1999), Бьорк (2010) и Стинг (2017).
"Иметь красивый голос - это одно", - сказала Киджо в интервью CNN's African Voices в 2018 году. "Вы всегда должны думать о том, что вы хотите сделать с этим голосом".
Она присоединится только к двум предыдущим лауреатам с африканского континента: Мириам Макеба из Южной Африки в 2002 году и Юссу Н'Дур из Сенегала в 2013 году. В этом году вместе с Киджо будут чествовать Криса Блэквелла, основателя Island Records в Великобритании, и Арво Пярта из Эстонии, самого исполняемого композитора в мире, говорится в пресс-релизе Polar Music Prize.
Анжелика Киджо стала третьей артисткой из Африки, удостоенной музыкальной премии
Пятикратная обладательница премии "Грэмми" Анжелика Киджо была объявлена одним из трех лауреатов Polar Music Prize 2023 года, что ставит певицу-песенницу, родившуюся в Бенине, в редкую компанию.
Основанная в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом "Стикканом" Андерсоном, базирующаяся в Швеции Polar Music Prize вручается с 1992 года и считается одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии. Среди победителей прошлых лет - Пол Маккартни (1992), Элтон Джон (1995), Стиви Уандер (1999), Бьорк (2010) и Стинг (2017).