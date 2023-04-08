Анжелика Киджо стала третьей артисткой из Африки, удостоенной музыкальной премии

Основанная в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом "Стикканом" Андерсоном, базирующаяся в Швеции Polar Music Prize вручается с 1992 года и считается одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии. Среди победителей прошлых лет - Пол Маккартни (1992), Элтон Джон (1995), Стиви Уандер (1999), Бьорк (2010) и Стинг (2017).



"Иметь красивый голос - это одно", - сказала Киджо в интервью CNN's African Voices в 2018 году. "Вы всегда должны думать о том, что вы хотите сделать с этим голосом".



Она присоединится только к двум предыдущим лауреатам с африканского континента: Мириам Макеба из Южной Африки в 2002 году и Юссу Н'Дур из Сенегала в 2013 году. В этом году вместе с Киджо будут чествовать Криса Блэквелла, основателя Island Records в Великобритании, и Арво Пярта из Эстонии, самого исполняемого композитора в мире, говорится в пресс-релизе Polar Music Prize.