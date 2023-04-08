Бразильские эксперты показали, как выглядел египетский человек 35 000 лет назад

Моасир Элиас Сантос, археолог, и Сисеро Мораес, 3D-дизайнер, использовали скелетные останки человека, найденные на археологическом раскопе в Египте, для воссоздания цифрового изображения.

Изображение представляет собой детальную аппроксимацию лица черепа Назлет Хатер 2, ископаемого человека возрастом 35 000 лет, обнаруженного в 1980 году в долине Нила в Египте.

Антропологический анализ позднее определил, что скелетные останки принадлежат мужчине африканского происхождения, возраст которого на момент смерти составлял от 17 до 29 лет. Анализ показал, что его рост составлял более пяти футов и трех дюймов.

Команда использовала процесс аппроксимации лица, который помогает археологам воссоздать черты лица умершего человека по скелетным останкам.