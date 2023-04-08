Гондурас продлил чрезвычайное положение на 45 дней для борьбы с вымогательством

Третье продление было опубликовано в официальном вестнике La Gaceta после одобрения Советом министров, говорится в заявлении полиции Гондураса.



С новым продлением конституционные гарантии в 123 муниципалитетах Гондураса будут приостановлены до 21 мая, добавили в полиции. Чрезвычайное положение, по словам полицейских властей, позволило "захватить более ста членов криминальных структур, связанных с бандами и группировками, которые совершают преступления против населения Гондураса".



В Гондурасе также зарегистрировано снижение уровня убийств за последний год, заявили в полиции, не уточнив цифры. Указ разрешает Национальной полиции и другим силовым структурам проводить целевые операции в муниципалитетах, считающихся самыми жестокими в стране.



Правительство Сиомары Кастро решило продлить чрезвычайное положение, чтобы продолжить борьбу с "криминальными структурами, связанными с такими преступлениями, как вымогательство, заказные убийства, наркоторговля, отмывание денег и т.д.", по словам властей.



Люди смогут передвигаться в обычном режиме, так как чрезвычайное положение - это инструмент, предназначенный для борьбы с насилием и другими преступлениями, включая вымогательство, сообщает полиция.