Агенты США обнаружили 35 похищенных мигрантов в центральной Мексике

Согласно заявлению прокуратуры, подавляющее большинство этих людей перевозились с целью трудовой миграции, что подтвердилось после бесед с ними.



Хотя FGESLP не сообщила точное число жертв и ограничилась заявлением, что это были "две группы мигрантов", правительство Гуанахуато, соседнего штата, сообщило, что их число составляет 35 человек, и что они, по всей видимости, являются выходцами из Центральной Америки.



"Тридцать пять мигрантов, по-видимому, из Центральной Америки, были обнаружены и спасены", - говорится в сообщении на его странице в Twitter.



Ни точное место, ни обстоятельства, при которых мигранты были найдены, не уточнялись, но власти заверили, что продолжают поисковые операции в муниципалитете Матехуала в Сан-Луис-Потоси, где они предположительно пропали.



В прокуратуре подчеркнули, что среди этих людей могут быть те, кто был объявлен пропавшим без вести в прошлый вторник в Гуанахуато, хотя тогда говорилось, что им 23 года и они из штата Гуанахуато.