Береговая охрана Флориды депортировала 396 мигрантов за последнюю неделю

Государственное агентство сообщило, что 396 мигрантов были обнаружены в ходе восьми операций, проведенных за последние семь дней в этом районе.



Среди репатриированных мигрантов было 298 человек, прибывших с Багамского архипелага, 59 - с Кубы и 39 - из Доминиканской Республики.



Береговая охрана предупредила людей, которые пытаются нелегально добраться до США по морю, чтобы они воздержались, так как будут депортированы.



Только сегодня 48 кубинцев, перехваченных в водах Южной Флориды, были депортированы в свою страну.