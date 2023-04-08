Береговая охрана Флориды депортировала 396 мигрантов за последнюю неделю

20:50 2023-04-08

Береговая охрана репатриировала в общей сложности 396 мигрантов разных национальностей, которые прибыли в воды, находящиеся в ведении седьмого округа ведомства, расположенного в Майами (Флорида), в период с 31 марта по пятницу, сообщается в Twitter.

Государственное агентство сообщило, что 396 мигрантов были обнаружены в ходе восьми операций, проведенных за последние семь дней в этом районе.

Среди репатриированных мигрантов было 298 человек, прибывших с Багамского архипелага, 59 - с Кубы и 39 - из Доминиканской Республики.

Береговая охрана предупредила людей, которые пытаются нелегально добраться до США по морю, чтобы они воздержались, так как будут депортированы.

Только сегодня 48 кубинцев, перехваченных в водах Южной Флориды, были депортированы в свою страну.