В марте в CDMX было создано 14 тысяч официальных рабочих мест

На сегодняшний день в столице страны зарегистрировано 3 411 000 рабочих мест, связанных с институтом, из которых 87,8% - постоянные контракты, а 12,2% - временные.



Март 2023 года является третьим лучшим мартом с 2000 года, уступая только марту 2020 года и марту 2019 года. Рост официальной занятости в марте 2023 года составил 2,6 % по сравнению с тем же месяцем 2022 года.



В годовом сравнении по отношению к 2022 году столица страны также была позиционирована как субъект, создавший наибольшее количество рабочих мест в 2023 году - 87 991; второе место занял штат Халиско - 85 939; а третье - штат Нуэво-Леон - 78 674.



В шести из девяти секторов экономики наблюдалось официальное создание рабочих мест, а в трех секторах, где в марте было создано наибольшее количество рабочих мест в год, были следующие: бизнес, личные и бытовые услуги - 40 542 рабочих места; торговля - 31 325 рабочих мест; транспорт и связь - 13 827 рабочих мест.