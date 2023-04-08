На сегодняшний день в столице страны зарегистрировано 3 411 000 рабочих мест, связанных с институтом, из которых 87,8% - постоянные контракты, а 12,2% - временные.
Март 2023 года является третьим лучшим мартом с 2000 года, уступая только марту 2020 года и марту 2019 года. Рост официальной занятости в марте 2023 года составил 2,6 % по сравнению с тем же месяцем 2022 года.
В годовом сравнении по отношению к 2022 году столица страны также была позиционирована как субъект, создавший наибольшее количество рабочих мест в 2023 году - 87 991; второе место занял штат Халиско - 85 939; а третье - штат Нуэво-Леон - 78 674.
В шести из девяти секторов экономики наблюдалось официальное создание рабочих мест, а в трех секторах, где в марте было создано наибольшее количество рабочих мест в год, были следующие: бизнес, личные и бытовые услуги - 40 542 рабочих места; торговля - 31 325 рабочих мест; транспорт и связь - 13 827 рабочих мест.
В марте в CDMX было создано 14 тысяч официальных рабочих мест
Министерство труда и содействия занятости сообщает, что в марте этого года Мехико занял первое место в стране по числу созданных рабочих мест: по данным Мексиканского института социального обеспечения, в городе было создано 14 244 рабочих мест.
На сегодняшний день в столице страны зарегистрировано 3 411 000 рабочих мест, связанных с институтом, из которых 87,8% - постоянные контракты, а 12,2% - временные.
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21:49
Храмова Оксана
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