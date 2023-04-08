Итальянские власти конфисковали особняк венесуэльского судьи

Вилла, оцененная в шесть миллионов евро, перешла в руки Государственного агентства недвижимости, когда было установлено, что при ее покупке предположительно имело место отмывание денег.

Особняк был оформлен на имя его жены, модели и телезвезды Деборы Меникуччи, с которой он познакомился во время конкурса "Мисс Венесуэла", на котором он присутствовал в качестве спонсора конкурсанток.



Морено стал главным молотом против оппозиции и демократического парламента с момента своего прихода в TSJ в 2014 году. Несомненно, судья-фетиш для президента Николаса Мадуро. Спорное назначение с самого первого дня, поскольку до того, как стать судьей, он принадлежал к политической полиции. Он был заключен в тюрьму и обвинен в убийстве.



Это далеко не первое зарубежное расследование против Морено, за которого американское правосудие предлагает пять миллионов долларов. Власти подозревают его в отмывании денег при других покупках недвижимости.