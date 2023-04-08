В Эквадоре зима унесла жизни 23 человек и уничтожила посевы

В заявлении также говорится, что из-за зимнего шторма 11 297 домов остались с проблемами разной степени тяжести, около 6 000 человек пострадали или пострадали, а также повреждены дороги по всей стране.



Один из последних инцидентов произошел в последние несколько часов, когда из-за сильных дождей около 40 домов в секторе Валье-де-лос-Чильос, на южной окраине столицы, пострадали от поднявшихся вод реки Пита, протекающей через этот район.



Десять дней назад в результате оползня, вызванного дождями, в городе Алауси в эквадорском регионе Анд погибли 30 человек, 58 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Что касается национального производства, Министерство сельского хозяйства сообщило, что из общего количества пострадавших посевов, 8 273 га растительных культур были полностью потеряны, 87% из которых приходится на рис - наиболее широко потребляемый продукт питания в стране, какао - экспортный продукт - и пастбища для скота. На эквадорской земле обрабатывается 1,4 миллиона гектаров.