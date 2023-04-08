США разместили атомную подводную лодку на Ближнем Востоке на фоне напряженности в Иране

Подводная лодка USS Florida, способная нести до 154 крылатых ракет "Томагавк", в пятницу начала переход через Суэцкий канал из Средиземного моря, согласно данным Центрального командования ВМС США, которое базируется в Бахрейне в Персидском заливе.



Подводная лодка развернута в поддержку Пятого флота США, который также базируется в Бахрейне, чтобы "обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность", сказал коммандер Тим Хокинс, пресс-секретарь Центрального командования ВМС США.



Хокинс отказался предоставить более подробную информацию о миссии и сроках ее проведения, а также уточнить, направляется ли подводная лодка в Персидский залив. Американские военные крайне редко афишируют передвижения своих атомных подводных лодок.

В октябре Центральное командование США (Centcom) объявило о посещении его начальником генералом Майклом Куриллой подводной лодки с баллистической ракетой в Аравийском море. До этого речь шла о подводной лодке с управляемыми ракетами, прошедшей через Ормузский пролив в конце декабря 2020 года.