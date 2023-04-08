Мотивы нападения неясны, но столкновения между кочевыми скотоводами и оседлыми фермерами - обычное явление. Фермеры обвиняют пастухов в уничтожении урожая, а пастухи обвиняют фермеров в нападении на их животных.
После нападения в среду несколько человек числятся пропавшими без вести. По сообщениям, вооруженная банда начала нападение на деревенском рынке. По словам жителей, многие люди убежали в кусты, чтобы спрятаться, но были застрелены.
Бако Эдже, представитель местной администрации, сообщил агентству AFP, что боевики напали, когда люди оплакивали еще трех человек, убитых днем ранее. Он сказал, что в результате нападения погиб его собственный сын.
Этот регион является одним из наиболее пострадавших от столкновений между фермерами и пастухами. Хотя в регион были направлены силы безопасности, их присутствие не остановило смертоносные столкновения.
Нигерийские боевики убили десятки человек в сельской деревне в штате Бенуэ
По меньшей мере 51 человек погиб в результате нападения в деревне Умогиди в штате Бенуэ, и в пятницу люди искали новые тела.
Мотивы нападения неясны, но столкновения между кочевыми скотоводами и оседлыми фермерами - обычное явление. Фермеры обвиняют пастухов в уничтожении урожая, а пастухи обвиняют фермеров в нападении на их животных.
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21:49
Храмова Оксана
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