Садовод со стажем рассказал, что поможет защитить абрикос от монилиоза

В последнее время все больше дачников увлекаются разведением абрикосов, но часто заходят в тупик, не зная, как противостоять монилиозу.

Монилиальный ожог быстро губит дерево, сводя на нет все труды дачника. Также абрикос часто страдает от дырчатой пятнистости (клястероспориоза).

Начинается все с пятнистости, потом присоединяется монилиоз, эти две напасти в конечном итоге полностью убивают абрикос.

Что делать? Весть борьбу с двумя бедами сразу.

По весне делаем профилактическую обработку, в ход идет бордоская жидкость 1%.

После начала цветения обрабатываем Хорусом, Силитом, препарат наносится по цветкам.

По окончании фазы цветения боремся с дырчатой пятнистостью. Начинается он с листвы. Обрабатываем многофункциональным фунгицидом. (Скор, Делан, Раек, Топаз).

Пока продолжается садовый сезон, делаем 2-3 обработки, так мы сможем уберечь развивавающиеся почки.