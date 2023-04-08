Венгрия ужесточает контроль над транзитными перевозками зерна с Украины

Он отметил, что такая мера принимается для защиты интересов европейских фермеров, которые столкнулись с убытками из-за поставок зерна с Украины по низким ценам.

Надь отметил, что Венгрии приходится восстанавливать таможенные пошлины и ограничения на импорт украинского зерна, поскольку Еврокомиссия отказалась предпринимать такие шаги.

Он также пообещал, что Венгрия усилит контроль за импортом сельзхозпродукции, чтобы убедиться, что транзитные товары на самом деле не остаются в стране.

Ранее о кризисе из-за украинского зерна заявили премьер-министры Румынии, Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии.