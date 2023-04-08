Бывалый дачник рассказал, как отличить плохую грядку для посадки зелени

Уроп может заполонить грядку самосевом и расти, как сорняк, но не на всякой земле. Если обеспечить хороший уход, зелень будет расти сочная и пышная, охватывая всю выделенную площадь.

Не сажайте укроп возле зонтичных, морковка, петрушка, сельдерей - плохие соседи для него. Рядом с картофелем, капустой, луком укропу будет самое место.

Если укроп посадить в затененное место он вырастет плохим, мелким, сухим, жестким, безвкусным.

Песчаный грунт тоже не способствует росту хорошего укропа, здесь он будет вялым, редким, чахлым, не имея ни вкуса, на аромата.

Выбирайте рыхлый, воздушный грунт, тогда получите качественную зелень.

Кислая земля не позволит вырастить ароматный и сочный укроп. Для раскисления перед посадкой зелени добавьте в грунт доломитовую муку.

После этого должно пройти 2-4 недели, и только потом можно высевать укроп. Поддерживайте уровень РН на отметке 6,3.

И еще один важный момент: дайте укропу достаточно свободы, не сажайте его очень густо и плотно, отделяйте его от других растений. Теснота никому не идет на пользу.