Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak

22:15 2023-04-08

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении заявил, что Варшава передаст киевскому режиму 200 бронетранспортеров Rosomak для обеспечения боеспособности украинских войск.

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», — сказал глава киевского режима.

Зеленский также отметил, что США выделили Украине очередной, 35-й по счёту, пакет военной помощи, который включает ракеты для противовоздушной обороны, ракеты для американской реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и другие элементы.

Напомним, в среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву с объявленным визитом.