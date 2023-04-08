Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», — сказал глава киевского режима.

Зеленский также отметил, что США выделили Украине очередной, 35-й по счёту, пакет военной помощи, который включает ракеты для противовоздушной обороны, ракеты для американской реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и другие элементы.

Напомним, в среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву с объявленным визитом.