Китай отрицает незаконную поставку фентанила в Мексику

"Не существует такого явления, как нелегальная торговля фентанилом между Китаем и Мексикой. Каналы двустороннего антинаркотического сотрудничества между Китаем и Мексикой работают беспрепятственно", - заявила в четверг пресс-секретарь министерства Мао Нин.



Под давлением конгрессменов США, требующих пресечь контрабанду смертельного опиоида, Лопес Обрадор обратился к своему коллеге Си Цзиньпину с просьбой предоставить информацию о поставках фентанила из Китая.



"Мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы по гуманитарным причинам помогли нам контролировать поставки фентанила, которые могут быть отправлены из Китая в нашу страну", - говорится в письме, датированном 22 марта и обнародованном мексиканским президентом во вторник.



В деталях Лопес Обрадор попросил Си предоставить информацию об импортерах фентанила, количестве отправленных партий, используемых судах, а также о датах и портах отправки и назначения.



Проблема фентанила является актуальной для Соединенных Штатов, которые переживают самый тяжелый наркокризис в своей истории. В период с августа 2021 года по август 2022 года этот синтетический опиоид стал причиной 107 735 смертей от передозировки или отравления.