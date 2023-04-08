Парламент Эквадора уведомляет президента Лассо о политическом процессе против него

Председатель Комиссии по надзору Фернандо Вильявисенсио на своем профиле в Twitter показал документ, в котором президент Лассо уведомлен и назначил адвоката Эдгара Нейру Орельяну для его защиты.



У президента и его защиты будет десять дней, чтобы представить свои доказательства, которые будут включены в процесс составления отчета надзорной комиссии, которая должна рекомендовать, продолжать или нет судебный процесс, который в случае одобрения будет передан на пленарное заседание Ассамблеи.



Возможность импичмента уже была признана Конституционным судом, высшим органом, контролирующим Magna Carta страны, который принял обвинение в растрате против Лассо, хотя и отверг обвинение в вымогательстве, за которое оппозиция также призывала к импичменту президента.



Для вынесения порицания главе государства требуется не менее 92 голосов, что соответствует двум третям голосов 137-членной Национальной ассамблеи.