Председатель Комиссии по надзору Фернандо Вильявисенсио на своем профиле в Twitter показал документ, в котором президент Лассо уведомлен и назначил адвоката Эдгара Нейру Орельяну для его защиты.
У президента и его защиты будет десять дней, чтобы представить свои доказательства, которые будут включены в процесс составления отчета надзорной комиссии, которая должна рекомендовать, продолжать или нет судебный процесс, который в случае одобрения будет передан на пленарное заседание Ассамблеи.
Возможность импичмента уже была признана Конституционным судом, высшим органом, контролирующим Magna Carta страны, который принял обвинение в растрате против Лассо, хотя и отверг обвинение в вымогательстве, за которое оппозиция также призывала к импичменту президента.
Для вынесения порицания главе государства требуется не менее 92 голосов, что соответствует двум третям голосов 137-членной Национальной ассамблеи.
Парламент Эквадора уведомляет президента Лассо о политическом процессе против него
Комиссия по надзору Национальной ассамблеи Эквадора в четверг уведомила президента страны Гильермо Лассо, о запросе на проведение судебного процесса по импичменту против него, которая обвиняет его в предполагаемых хищениях в государственных компаниях.
Председатель Комиссии по надзору Фернандо Вильявисенсио на своем профиле в Twitter показал документ, в котором президент Лассо уведомлен и назначил адвоката Эдгара Нейру Орельяну для его защиты.
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Иван Ободов
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