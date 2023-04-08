Аргентинский журналист Эдуардо Феббро скончался в Париже

Аргентинский журналист Эдуардо Феббро умер в четверг 6 апреля в Париже в возрасте 66 лет. С 1980-х годов до 2011 года он работал репортером и редактором в испаноязычной редакции новостей Международного радио Франции. В то же время и до последних дней своей жизни он был корреспондентом аргентинской ежедневной газеты Página/12 во французской столице.



На протяжении десятилетий он освещал вооруженные конфликты, например, на Балканах, в Ираке и Пакистане. Во Франции он страстно следил за политическими, социальными и культурными новостями.



Послушайте здесь интервью Эдуардо Феббро с мексиканским писателем Октавио Пасом во французском городе Экс-ан-Прованс в 1988 году.



Его бывшие коллеги помнят его за его реактивность и способность к импровизации, талант к рассказыванию историй и личность столь же сильную, сколь и харизматичную.



"Мы встретились в Доме радио [штаб-квартира французского общественного радио] в октябре 1982 года, оба молодые журналисты", - вспоминает Алехандро Валенте, бывший главный редактор RFI на испанском языке.