Аэропорт Буэнос-Айреса: приют для бездомных людей

Но Анхель Гомес, который каждую ночь спит под изображением великой туристической достопримечательности, никуда не собирается уезжать и проведет день, пытаясь выжить в терминале, где он ищет убежище уже два года.



Пожилой мужчина - один из сотен бездомных и обездоленных людей, ежедневно живущих в аэропорту Хорхе Ньюбери, расположенном в центре аргентинской столицы, откуда ежедневно отправляются десятки рейсов по внутренним и международным направлениям.



Его опыт и опыт других бездомных, опрошенных Ассошиэйтед Пресс в четверг, - это еще одно лицо бедственного положения, в котором растущая бедность, подпитываемая неконтролируемой инфляцией, загнала в ловушку миллионы аргентинцев.



"Это лучшее место для ночлега. Вы не окажетесь на улице", - сказал мужчина, который, проснувшись рано утром, устроился на одном из сидений в общей зоне терминала, чтобы поговорить с AP.