Но Анхель Гомес, который каждую ночь спит под изображением великой туристической достопримечательности, никуда не собирается уезжать и проведет день, пытаясь выжить в терминале, где он ищет убежище уже два года.
Пожилой мужчина - один из сотен бездомных и обездоленных людей, ежедневно живущих в аэропорту Хорхе Ньюбери, расположенном в центре аргентинской столицы, откуда ежедневно отправляются десятки рейсов по внутренним и международным направлениям.
Его опыт и опыт других бездомных, опрошенных Ассошиэйтед Пресс в четверг, - это еще одно лицо бедственного положения, в котором растущая бедность, подпитываемая неконтролируемой инфляцией, загнала в ловушку миллионы аргентинцев.
"Это лучшее место для ночлега. Вы не окажетесь на улице", - сказал мужчина, который, проснувшись рано утром, устроился на одном из сидений в общей зоне терминала, чтобы поговорить с AP.
Аэропорт Буэнос-Айреса: приют для бездомных людей
Плакат с внушительным изображением ледника Перито Морено украшает стену зала ожидания аэропорта в Буэнос-Айресе, через который проходят тысячи путешественников в начале Пасхальной недели.
Но Анхель Гомес, который каждую ночь спит под изображением великой туристической достопримечательности, никуда не собирается уезжать и проведет день, пытаясь выжить в терминале, где он ищет убежище уже два года.
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23:01
Иван Ободов
Крупнейший производитель электромобилей приостанавливает продажи из-за проблем с безопасностью
Продажи Volkswagen (VLKAY) ID.4 резко остановились после того, как немецкий автопроизводитель издал приказ об остановке продаж 18 000 электрических внедорожников после сообщений о том, что двери открываются во время движения автомобиля.