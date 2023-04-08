Министерство образования подчеркнуло, что участие в школьных спортивных мероприятиях "является важным компонентом образования и обеспечивает ценные преимущества для физического, социального, академического и психического здоровья", и отметило, что данное положение обеспечивает основу для разработки критериев отбора, чтобы защитить учащихся от лишения равных возможностей".
Согласно предложенному положению, школам будет запрещено проводить единую политику, которая "категорически" запрещает учащимся-трансгендерам участвовать в командах, соответствующих их гендерной идентичности.
Предложение Министерства образования предоставит гибкость в разработке критериев для обеспечения справедливости соревнований или предотвращения травм, связанных со спортом.
Такие требования, говорится в заявлении, должны учитывать для каждого вида спорта уровень образования и соревнований, к которым они применяются, и не могут быть основаны на отказе трансгендерным студентам или "желании поставить в невыгодное положение" конкретного студента.
Байден предложил правило, позволяющее избежать школьного запрета на транс-спортсменов
В этот четверг правительство Джо Байдена предложило постановление, которое не позволит школам и университетам в Соединенных Штатах налагать вето на трансгендерных спортсменов, хотя в некоторых случаях команды могут налагать ограничения.
Министерство образования подчеркнуло, что участие в школьных спортивных мероприятиях "является важным компонентом образования и обеспечивает ценные преимущества для физического, социального, академического и психического здоровья", и отметило, что данное положение обеспечивает основу для разработки критериев отбора, чтобы защитить учащихся от лишения равных возможностей".
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Иван Ободов
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