Байден предложил правило, позволяющее избежать школьного запрета на транс-спортсменов

Министерство образования подчеркнуло, что участие в школьных спортивных мероприятиях "является важным компонентом образования и обеспечивает ценные преимущества для физического, социального, академического и психического здоровья", и отметило, что данное положение обеспечивает основу для разработки критериев отбора, чтобы защитить учащихся от лишения равных возможностей".



Согласно предложенному положению, школам будет запрещено проводить единую политику, которая "категорически" запрещает учащимся-трансгендерам участвовать в командах, соответствующих их гендерной идентичности.



Предложение Министерства образования предоставит гибкость в разработке критериев для обеспечения справедливости соревнований или предотвращения травм, связанных со спортом.



Такие требования, говорится в заявлении, должны учитывать для каждого вида спорта уровень образования и соревнований, к которым они применяются, и не могут быть основаны на отказе трансгендерным студентам или "желании поставить в невыгодное положение" конкретного студента.